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      Жители Удмуртии должны банкам почти 124 млрд рублей

      15:30, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      15:30, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      164
      0
      #Ижевск\n#банки\n#кредиты\n#Удмуртия\n#долги
      Фото: ИА "Сусанин"
      164
      0

      В среднем на человека это около 82 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. На 1 ноября 2017 года задолженность по кредитам населения республики составляла (по данным Центробанка России) 123,9 млрд рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

      В среднем это 81,7 тыс. рублей на человека.

      Статистики отмечают, что с начала года средняя задолженность выросла на 6,9 тыс. рублей (9,4 процента), за месяц – на 1,1 тыс. рублей (на 1,4 процента).

      В то же время прослеживается тенденция уменьшения просроченной задолженности по кредитам, которая на начало ноября 2017 года составила 6,6 млрд рублей или 5,3% от общей задолженности. Годом ранее этот показатель составлял 6,7 млрд. рублей или 6%.

      В Удмуртстате также отметили, что долговая нагрузка в этом году на каждого жителя возрастает в среднем на 700 рублей в месяц.

      15:30, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      164
      0
      #Ижевск\n#банки\n#кредиты\n#Удмуртия\n#долги

       

       

       

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