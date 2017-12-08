Жители Удмуртии должны банкам почти 124 млрд рублей

В среднем на человека это около 82 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. На 1 ноября 2017 года задолженность по кредитам населения республики составляла (по данным Центробанка России) 123,9 млрд рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

В среднем это 81,7 тыс. рублей на человека.

Статистики отмечают, что с начала года средняя задолженность выросла на 6,9 тыс. рублей (9,4 процента), за месяц – на 1,1 тыс. рублей (на 1,4 процента).

В то же время прослеживается тенденция уменьшения просроченной задолженности по кредитам, которая на начало ноября 2017 года составила 6,6 млрд рублей или 5,3% от общей задолженности. Годом ранее этот показатель составлял 6,7 млрд. рублей или 6%.

В Удмуртстате также отметили, что долговая нагрузка в этом году на каждого жителя возрастает в среднем на 700 рублей в месяц.