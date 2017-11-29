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      Повышение транспортного налога не коснется Удмуртии в 2018 году

      17:10, 29 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      17:10, 29 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      242
      0
      #налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#деньги\n#финансы и деньги\n#автомобиль
      Фото: @arzik2
      242
      0

      Отметим, что в регионе данная ставка не меняется уже 11 лет.

      Ижевск. Удмуртия. Ставки транспортного налога не повысятся в Удмуртии в 2018 году. Об этом в эфире ТРК «Моя Удмуртия» заявил председатель правительства региона Ярослав Семенов.

      «Почему мы приняли такое решение? Как вы знаете, транспортный налог является источником пополнения дорожного фонда субъекта. В нашем случае мы понимаем, что у нас есть другие механизмы его пополнения – это увеличение финансирования Российской Федерацией по приоритетному проекту президента страны «Безопасные и качественные дороги», а также финансирование по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Кроме того, при подготовке к первому чтению закона о бюджете республики на будущий год мы получили уточнённые сведения о размере поступлений от акцизов на нефтепродукты. То есть, та сумма, на которую мы рассчитывали пополнить Дорожный фонд, она будет увеличена по другим направлениям», - сказал Семенов. 

      Также он отметил, что ставка транспортного налога в Удмуртии является одной из самых низких в Приволжском федеральном округе. Налоговая ставка формируется в зависимости от мощности двигателя авто. Так на сегодняшний день на легковые автомобили она составляет от 8 рублей, на мотоциклы и мотороллеры от 4 рублей, на автобусы от 40 рублей, на грузовые автомобили от 25 рублей, другие самоходные транспортные средства – от 25 рублей.

      Также добавим, что налог на транспорт в Удмуртии не менялся последние 11 лет, в то время как другие российские регионы планомерно их увеличивали.  

      17:10, 29 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      242
      0
      #налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#деньги\n#финансы и деньги\n#автомобиль

       

       

       

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