50 млн рублей предусмотрят в бюджете Удмуртии на устранение последствий обрушения дома в Ижевске

Региональное правительство приняло новые изменения в бюджет.

Ижевск. Удмуртия. Очередные изменения в региональный бюджет 2017 года одобрил кабмин Удмуртии на заседании в субботу, 18 ноября.

Как рассказал министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, необходимость поправок связана с корректировкой суммы дотаций, поступивших из федерального бюджета.

«Мы возмещаем часть расходов, которые снимали предыдущими поправками, и уточняем суммы в части расходов по зарплатам. Такая же операция по нашим муниципальным образованиям», - отметил Евдокимов.

По словам министра, Удмуртия получит из федерального бюджета 1 млрд 560 млн дотаций. Их предлагается распределить следующим образом:

- 488 млн рублей вернут министерству образования и науки Удмуртской Республики;

- 11 млн рублей пойдут на поддержку спортивных клубов;

- 170 млн рублей выделят министерству социальной политики Удмуртии на обеспечение соцвыплат;

- 7 млн потратят на строительство очистных сооружений в Нагорном психоневрологическом интернате;

- 5,9 млн выделят Фонду капремонта;

- 747 млн рублей предоставят в качестве дотаций муниципальным образованиям республики. Причем 500 млн из этих средств дадут Ижевску на возврат бюджетного кредита, которой республиканский бюджет предоставил городскому в апреле 2017 года.

- 133 млн рублей остаются за Минфином на решение насущных вопросов отраслей республики.

«Резерв 50 млн рублей мы оставляем в том числе на ликвидацию той чрезвычайной ситуации, которая произошла, - отметил Евдокимов. - Если он не будет востребован, то пойдет на сокращение дефицита бюджета».

Таким образом, если новые изменения в бюджет одобрит Госсовет Удмуртии, доходы бюджета на конец года составят 66 млрд 214 млн рублей, а расходы 68 млрд 478 млн рублей, дефицит не изменится.