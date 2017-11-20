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      50 млн рублей предусмотрят в бюджете Удмуртии на устранение последствий обрушения дома в Ижевске

      10:20, 20 ноября, 2017
      10:20, 20 ноября, 2017
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      #бюджет\n#Ижевск\n#Минфин\n#взрыв\n#Удмуртия\n#деньги\n#обрушение дома
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      Региональное правительство приняло новые изменения в бюджет.

      Ижевск. Удмуртия. Очередные изменения в региональный бюджет 2017 года одобрил кабмин Удмуртии на заседании в субботу, 18 ноября.

      Как рассказал министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, необходимость поправок связана с корректировкой суммы дотаций, поступивших из федерального бюджета.

      «Мы возмещаем часть расходов, которые снимали предыдущими поправками, и уточняем суммы в части расходов по зарплатам. Такая же операция по нашим муниципальным образованиям», - отметил Евдокимов.

      По словам министра, Удмуртия получит из федерального бюджета 1 млрд 560 млн дотаций. Их предлагается распределить следующим образом:

      - 488 млн рублей вернут министерству образования и науки Удмуртской Республики;

      -  11 млн рублей пойдут на поддержку спортивных клубов;

      -  170 млн рублей выделят министерству социальной политики Удмуртии на обеспечение соцвыплат;

      - 7 млн потратят на строительство очистных сооружений в Нагорном психоневрологическом интернате;

      - 5,9 млн выделят Фонду капремонта;

      - 747 млн рублей предоставят в качестве дотаций муниципальным образованиям республики. Причем 500 млн из этих средств дадут Ижевску на возврат бюджетного кредита, которой республиканский бюджет предоставил городскому в апреле 2017 года.

      - 133 млн рублей остаются за Минфином на решение насущных вопросов отраслей республики.

      «Резерв 50 млн рублей мы оставляем в том числе на ликвидацию той чрезвычайной ситуации, которая произошла, - отметил Евдокимов. - Если он не будет востребован, то пойдет на сокращение дефицита бюджета».

      Таким образом, если новые изменения в бюджет одобрит Госсовет Удмуртии, доходы бюджета на конец года составят 66 млрд 214 млн рублей, а расходы 68 млрд 478 млн рублей, дефицит не изменится.

      10:20, 20 ноября, 2017
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      #бюджет\n#Ижевск\n#Минфин\n#взрыв\n#Удмуртия\n#деньги\n#обрушение дома

       

       

       

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