50 млн рублей предусмотрят в бюджете Удмуртии на устранение последствий обрушения дома в Ижевске

Региональное правительство приняло новые изменения в бюджет.
Ижевск. Удмуртия. Очередные изменения в региональный бюджет 2017 года одобрил кабмин Удмуртии на заседании в субботу, 18 ноября.
Как рассказал министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, необходимость поправок связана с корректировкой суммы дотаций, поступивших из федерального бюджета.
«Мы возмещаем часть расходов, которые снимали предыдущими поправками, и уточняем суммы в части расходов по зарплатам. Такая же операция по нашим муниципальным образованиям», - отметил Евдокимов.
По словам министра, Удмуртия получит из федерального бюджета 1 млрд 560 млн дотаций. Их предлагается распределить следующим образом:
- 488 млн рублей вернут министерству образования и науки Удмуртской Республики;
- 11 млн рублей пойдут на поддержку спортивных клубов;
- 170 млн рублей выделят министерству социальной политики Удмуртии на обеспечение соцвыплат;
- 7 млн потратят на строительство очистных сооружений в Нагорном психоневрологическом интернате;
- 5,9 млн выделят Фонду капремонта;
- 747 млн рублей предоставят в качестве дотаций муниципальным образованиям республики. Причем 500 млн из этих средств дадут Ижевску на возврат бюджетного кредита, которой республиканский бюджет предоставил городскому в апреле 2017 года.
- 133 млн рублей остаются за Минфином на решение насущных вопросов отраслей республики.
«Резерв 50 млн рублей мы оставляем в том числе на ликвидацию той чрезвычайной ситуации, которая произошла, - отметил Евдокимов. - Если он не будет востребован, то пойдет на сокращение дефицита бюджета».
Таким образом, если новые изменения в бюджет одобрит Госсовет Удмуртии, доходы бюджета на конец года составят 66 млрд 214 млн рублей, а расходы 68 млрд 478 млн рублей, дефицит не изменится.