Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали изменения в бюджет на 2017 год

Такое решение народные избранники приняли во вторник, 31 октября.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Государственного совета Удмуртии поддержали изменения в бюджет на 2017 год. Такое решение приняли во время сессии республиканского парламента во вторник, 31 октября.

По словам министра финансов Удмуртии Станислава Евдокимова, изменения связаны, главным образом, с тем, что республика вернулась в программу замены коммерческих кредитов бюджетными, когда региону удалось получить государственный займ на 15,1 млрд рублей, а до этого вернуть федерации 14,6 млрд. В соответствии с этим, сейчас госдолг Удмуртии не должен превышать 95% от суммы доходов, а рыночные заимствования не могут быть более 60%.

Таким образом Удмуртии необходимо снизить госдолг на 2,5 млрд рублей: с 52 млрд 369 млн до 49 млрд 840 млн рублей. Ранее республике уже удалось за два месяца сократить дефицит почти в два раза с 5 млрд 150 млн до 2 млрд 644 млн рублей.

Сокращение произошло за счет:

- экономии по торгам - 71 млн рублей;

- субсидий юридическим лицам- 25 млн рублей;

- дорожного фонда - 300 млн;

- высвобождения федеральных средств (школы, стройки) – 313 млн;

- предложения министерств по сокращению расходов и сокращение зарезервированных средств - 491 млн;

- снижения ставки по льготным жилищным кредитам - 12 млн;

- сокращения расходов на обслуживание госдолга 923 млн;

- прочих непервоочередных расходов (перенос расходов на 2018 год) – 285 млн.

Сейчас Удмуртии необходимо 1,819 млрд рублей дополнительных расходов: 509 млн рублей на выполнение указов майских указов президента, 200 млн на повышение дотаций муниципальным образованиям, 18 млн на обеспечение деятельности МФЦ, 6,5 млн – на погашение задолженности перед ДОСААФ, 5,6 млн - предоставление поддержки многодетным семьям, 4,3 млн – на передача министерству финансов штатных единиц в связи с передачей функций по госзакупкам.

Учитывая все вышеперечисленные расходы, Удмуртии необходимо уменьшить расходы на 3,5 млрд рублей. Эта сумма складывается из:

- 1,3 млрд – нераспределенные резервы (400 млн на зарплату, резерв на уплату налогов, исполнение судебных решений);

- 1 млрд 215 млн рублей – сокращение суммы не доведенных с начала года лимитов и лимитов свободных от бюджетных обязательств (на 1 октября 2017);

- 996 млн – сокращение расходов на обслуживание госдолга.

Сокращение расходов по конкретным направлениям будет выглядеть следующим образом:

- министерство образования - 214,4 млн рублей;

- министерство сельского хозяйства - 36 млн;

- управление по обеспечению деятельности мировых судей при правительстве Удмуртии - 12,5 млн

- министерство труда - 17,5 млн;

- министерство физкультуры и спорта - 38,7 млн;

- министерство здравоохранения - 173 млн.

Таким образом доходы бюджета Удмуртии должны увеличиться на 736 млн рублей и составить 64,67 млрд рублей; расходы должны уменьшиться на 960 млн и установиться на уровне 66,9 млрд, а дефицит должен снизиться на 1,69 млрд и установиться на уровне 2,26 млрд рублей.

«Наш бюджет будет полностью соответствовать соглашению с Российской Федерацией. Это даст возможность продолжить дальнейшую работу по привлечению финансовых средств в экономику республики», - подытожил министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов.