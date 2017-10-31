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      Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали изменения в бюджет на 2017 год

      14:54, 31 октября, 2017
      Яна Шамаева
      14:54, 31 октября, 2017
      Яна Шамаева
      479
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      479
      0

      Такое решение народные избранники приняли во вторник, 31 октября.

      Ижевск. Удмуртия. Депутаты Государственного совета Удмуртии поддержали изменения в бюджет на 2017 год. Такое решение приняли во время сессии республиканского парламента во вторник, 31 октября.

      По словам министра финансов Удмуртии Станислава Евдокимова, изменения связаны, главным образом, с тем, что республика вернулась в программу замены коммерческих кредитов бюджетными, когда региону удалось получить государственный займ на 15,1 млрд рублей, а до этого вернуть федерации 14,6 млрд. В соответствии с этим, сейчас госдолг Удмуртии не должен превышать 95% от суммы доходов, а рыночные заимствования не могут быть более 60%.

      Таким образом Удмуртии необходимо снизить госдолг на 2,5 млрд рублей: с 52 млрд 369 млн до 49 млрд 840 млн рублей. Ранее республике уже удалось за два месяца сократить дефицит почти в два раза с 5 млрд 150 млн до 2 млрд 644 млн рублей.

      Сокращение произошло за счет:

      - экономии по торгам - 71 млн рублей;

      - субсидий юридическим лицам- 25 млн рублей;

      - дорожного фонда - 300 млн;

      - высвобождения федеральных средств (школы, стройки) – 313 млн;

      - предложения министерств по сокращению расходов и сокращение зарезервированных средств - 491 млн;

      - снижения ставки по льготным жилищным кредитам - 12 млн;

      - сокращения расходов на обслуживание госдолга 923 млн;

      - прочих непервоочередных расходов (перенос расходов на 2018 год) – 285 млн.

      Сейчас Удмуртии необходимо 1,819 млрд рублей дополнительных расходов: 509 млн рублей на выполнение указов майских указов президента, 200 млн на повышение дотаций муниципальным образованиям, 18 млн на обеспечение деятельности МФЦ, 6,5 млн – на погашение задолженности перед ДОСААФ, 5,6 млн - предоставление поддержки многодетным семьям, 4,3 млн – на передача министерству финансов штатных единиц в связи с передачей функций по госзакупкам.

      Учитывая все вышеперечисленные расходы, Удмуртии необходимо уменьшить расходы на 3,5 млрд рублей. Эта сумма складывается из:

      - 1,3 млрд – нераспределенные резервы (400 млн на зарплату, резерв на уплату налогов, исполнение судебных решений);

      - 1 млрд 215 млн рублей – сокращение суммы не доведенных с начала года лимитов и лимитов свободных от бюджетных обязательств (на 1 октября 2017);

      - 996 млн – сокращение расходов на обслуживание госдолга.

      Сокращение расходов по конкретным направлениям будет выглядеть следующим образом:

      - министерство образования - 214,4 млн рублей;

      - министерство сельского хозяйства - 36 млн;

      - управление по обеспечению деятельности мировых судей при правительстве Удмуртии - 12,5 млн

      - министерство труда - 17,5 млн;

      - министерство физкультуры и спорта - 38,7 млн;

      - министерство здравоохранения - 173 млн.

      Таким образом доходы бюджета Удмуртии должны увеличиться на 736 млн рублей и составить 64,67 млрд рублей; расходы должны уменьшиться на 960 млн и установиться на уровне 66,9 млрд, а дефицит должен снизиться на 1,69 млрд и установиться на уровне 2,26 млрд рублей.

      «Наш бюджет будет полностью соответствовать соглашению с Российской Федерацией. Это даст возможность продолжить дальнейшую работу по привлечению финансовых средств в экономику республики», - подытожил министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов.

      14:54, 31 октября, 2017
      Яна Шамаева
      479
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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