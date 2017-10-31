  • $ 58.08 ↑
  • € 67.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Проект бюджета на 2018 год подписал глава Удмуртии

      10:35, 31 октября, 2017
      Дарья Саушина
      10:35, 31 октября, 2017
      Дарья Саушина
      483
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      483
      0

      Александр Бречалов отметил, что документ будет очень жесткий.

      Ижевск. Удмуртия. Проект бюджета Удмуртии на 2018 год подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом он сообщил на сессии регионального парламента. По словамруководителя субъекта, главный финансовый документ региона на будущий год будет жестким.

      «В 2018 году нас ждет очень жесткий, антикризисного формата такой бюджет. Пока доходная часть меньше чем на 2017 год, у нас много обязательств перед Российской Федерацией. Мы и кредиты не можем брать никакие. Предел достигнут, нам просто не дадут это сделать. Нам необходимо снизить объем госдолга и рассчитываться с кредиторами», - рассказал Александр Бречалов.

      Он также отметил, что ранее доходная часть бюджета строилась на основе прогнозов прибыли крупных предприятий. И любые снижения в этом сегменте сказывались на состоянии финансового документа.

      «Если мы с вами пройдем 2018 год вместе, значит, мы станем сильнее, станем эффективными, научимся жить по средствам, не закрывая сиюминутные истории кредитами, научимся быть эффективными. Надеюсь, что в 2019 год будем входить с бюджетом развития», - обратился руководитель Удмуртии к депутатам.

      10:35, 31 октября, 2017
      Дарья Саушина
      483
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      18:40, 29 октября, 2017
      6994

      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      6741
      09:16, 30 октября, 2017

      В Удмуртии может открыться первый в России майнинговый центр

      6147
      14:02, 26 октября, 2017

      На остановке Ударная в Ижевске автомобилист избил водителя троллейбуса

      6144
      10:24, 24 октября, 2017

      В Ижевске скончался заслуженный тренер России и Удмуртии Виктор Кузнецов

      5475
      12:30, 25 октября, 2017

      В России изменили порядок индексации алиментов

      15:56, 27 октября, 2017
      1168

      В Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев из-за увольнения

      1084
      09:45, 24 октября, 2017

      Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

      885
      10:00, 26 октября, 2017

      Новые правила провоза багажа в самолете вступят в силу 5 ноября

      840
      09:27, 26 октября, 2017

      В зоопарке Владивостока маленькая львица подружилась со щенком

      812
      12:58, 25 октября, 2017

      В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

      09:20, 27 октября, 2017
      922

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      922
      16:16, 29 октября, 2017

      В США пользователи соцсетей готовы заплатить залог, чтобы выпустить красивую преступницу

      724
      19:10, 26 октября, 2017

      Парламент признал Каталонию независимой республикой

      713
      18:39, 27 октября, 2017

      Власти Испании объявили о вводе прямого управления в Каталонии

      696
      19:02, 27 октября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: счастливые случайности и туман в Ижевске

      30 октября, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      27 октября, 2017

      Кофемолка - выпуск 40: Михаил Хомич в гостях у Энвиля Касимова

      26 октября, 2017