Проект бюджета на 2018 год подписал глава Удмуртии

Александр Бречалов отметил, что документ будет очень жесткий.

Ижевск. Удмуртия. Проект бюджета Удмуртии на 2018 год подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом он сообщил на сессии регионального парламента. По словамруководителя субъекта, главный финансовый документ региона на будущий год будет жестким.

«В 2018 году нас ждет очень жесткий, антикризисного формата такой бюджет. Пока доходная часть меньше чем на 2017 год, у нас много обязательств перед Российской Федерацией. Мы и кредиты не можем брать никакие. Предел достигнут, нам просто не дадут это сделать. Нам необходимо снизить объем госдолга и рассчитываться с кредиторами», - рассказал Александр Бречалов.

Он также отметил, что ранее доходная часть бюджета строилась на основе прогнозов прибыли крупных предприятий. И любые снижения в этом сегменте сказывались на состоянии финансового документа.

«Если мы с вами пройдем 2018 год вместе, значит, мы станем сильнее, станем эффективными, научимся жить по средствам, не закрывая сиюминутные истории кредитами, научимся быть эффективными. Надеюсь, что в 2019 год будем входить с бюджетом развития», - обратился руководитель Удмуртии к депутатам.