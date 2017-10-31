Этот показатель выше среднего по России на 1,3 тыс рублей.

Ижевск. Удмуртия. В среднем каждый житель Удмуртии должен банку почти 80 тыс. рублей. Как сообщают специалисты Удмуртстата, этот показатель выше среднего по России на 1,3 тыс рублей или на 1,8 процента.

Статистики отмечают, что граждане берут деньги как для потребительских целей, так и на приобретение жилья. По сравнению с началом 2014 года показатель вырос на 15,7 тыс. рублей, а если сравнивать цифры с началом 2017 года, то долг в среднем поднялся на 7,78 тыс. рублей – это 6,4 процента.

По данным Центробанка России всего жители Удмуртии должны по кредитам около 120,7 млрд рублей.

В этом году задолженность растет ежемесячно в среднем на 600 рублей как в России, так и в Удмуртии.