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      Клиенты ФК «Открытие» и «Рокетбанка» в Удмуртии не испытают проблем от ввода временной администрации

      10:08, 30 августа, 2017
      Яна Шамаева
      10:08, 30 августа, 2017
      Яна Шамаева
      208
      0
      #Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      208
      0

      В рамках финансового оздоровления банка в роли инвестора выступит ЦБ.

      Ижевск. Удмуртия. Клиенты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и «Рокетбанка» в Удмуртии не испытают проблем от ввода временной администрации. В ее число вошли сотрудники Центрального банка России, сообщает пресс-служба ЦБ.

      «Приказом Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ назначена временная администрация по управлению ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО «УК ФКБС», - говорится в сообщении.

      В рамках мер по финансовому оздоровлению банка планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

      Это первый в банковской истории России случай, когда Центробанк спасает банк таким образом. Обычно санация осуществлялась при посредничестве коммерческих банков.

      В группу ФК Открытие входят: ПАО Страховая Компания «Росгосстрах», ПАО Национальный банк «ТРАСТ», ПАО «Росгосстрах Банк», АО «НПФ Лукойл-гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк. Все организации продолжат работать в нормальном режиме и будут обслуживать клиентов.

      Напомним, в письме, которое недавно разослал своим клиентам «Альфа капитал», говорилось: «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Велика вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие».

      Для желающих вложить деньги куда-то помимо банковского сектора в Ижевске появился новый инструмент - P2P-кредитование. Это прямое кредитование частным инвестором частного заемщика под залог недвижимости и гарантированный процент.

      10:08, 30 августа, 2017
      Яна Шамаева
      208
      0
      #Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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