По данным на 1 августа 2017 года он составляет 49,9 млрд рублей.
Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии за месяц уменьшился на 1,6 млрд рублей. По данным на 1 августа 2017 года он составляет 49,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина республики.
Месяцем ранее сумма была 51,5 млрд рублей.
Структура госдолга:
- 22,1 млрд рублей или 44,4% - бюджетные кредиты из федерального бюджета;
- 17,6 млрд рублей или 35,3% - кредиты, полученные в кредитных организациях;
- 10,1 млрд рублей или 20,3%- государственные ценные бумаги.
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Удмуртии составили 1,989 млрд рублей. Просроченная задолженность отсутствует.