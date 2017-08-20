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      Госдолг Удмуртии за месяц уменьшился на 1,6 млрд рублей

      13:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      13:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      66
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги
      66
      0

      По данным на 1 августа 2017 года он составляет 49,9 млрд рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии за месяц уменьшился на 1,6 млрд рублей. По данным на 1 августа 2017 года он составляет 49,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина республики.
      Месяцем ранее сумма была 51,5 млрд рублей.
       
      Структура госдолга:
      - 22,1 млрд рублей или 44,4% - бюджетные кредиты из федерального бюджета;
      - 17,6 млрд рублей или 35,3% - кредиты, полученные в кредитных организациях;
      - 10,1 млрд рублей или 20,3%- государственные ценные бумаги.
      Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Удмуртии составили 1,989 млрд рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

       

      13:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      66
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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