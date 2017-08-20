По данным на 1 августа 2017 года он составляет 49,9 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии за месяц уменьшился на 1,6 млрд рублей. По данным на 1 августа 2017 года он составляет 49,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина республики.

Структура госдолга:

- 22,1 млрд рублей или 44,4% - бюджетные кредиты из федерального бюджета;

- 17,6 млрд рублей или 35,3% - кредиты, полученные в кредитных организациях;

- 10,1 млрд рублей или 20,3%- государственные ценные бумаги.

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Удмуртии составили 1,989 млрд рублей. Просроченная задолженность отсутствует.