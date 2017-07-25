Более 500 фактов коррупции выявили в Удмуртии с начала года

К ответственности привлекли свыше 150 должностных лиц.

Ижевск. Удмуртия. Более 500 фактов коррупции выявили в Удмуртии с начала 2017 года. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли порядка 150 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Три человека уволили в связи с утратой доверия. По итогам проверок возбудили 19 уголовных дел.

Как ранее сообщил руководитель Следственного управления СК России по Удмуртии Владимир Никешкин, за полгода в регионе ведомство вместе с оперативными подразделениями МВД и ФСБ, контрольно-надзорными органами возбудили 118 уголовных дел о коррупционных преступлениях и 167 – об экономических.

Во время их расследования удалось возместить 60% от причиненного ущерба.