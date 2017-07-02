Минимальный размер оплаты труда в Удмуртии вырос до 8,9 тыс рублей

С 1 июля МРОТ увеличился на 4%.

Ижевск. Удмуртия. С 1 июля в Удмуртии увеличился минимальный размер оплаты труда. Как сообщает пресс-служба Ижевска, он вырос на 4% и с учетом районного коэффициента в 15% составил 8 970 рублей.

В России МРОТ составляет 7 800 рублей.

По данным Удмуртстата, средняя зарплата в регионе в апреле 2017 года составила 28 218,4 рублей, что на 6,1% больше прошлогоднего показателя.

Отметим, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда, определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также в иных целях обязательного социального страхования.