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      Минимальный размер оплаты труда в Удмуртии вырос до 8,9 тыс рублей

      10:03, 02 июля, 2017
      10:03, 02 июля, 2017
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      #зарплата\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
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      С 1 июля МРОТ увеличился на 4%.

      Ижевск. Удмуртия. С 1 июля в Удмуртии увеличился минимальный размер оплаты труда. Как сообщает пресс-служба Ижевска, он вырос на 4% и с учетом районного коэффициента в 15% составил 8 970 рублей.

      В России МРОТ составляет 7 800 рублей.

      По данным Удмуртстата, средняя зарплата в регионе в апреле 2017 года составила 28 218,4 рублей, что на 6,1% больше прошлогоднего показателя.

      Отметим, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда, определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также в иных целях обязательного социального страхования.

      10:03, 02 июля, 2017
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      #зарплата\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

       

       

       

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