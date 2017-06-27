Средний размер потребкредита в Удмуртии составил 114,7 тыс рублей

За полгода показатель сильно не изменился.

Ижевск. Удмуртия. Средний размер потребительского кредита в Удмуртии составил 114 733 тыс. рублей. Такая сумма установилась в регионе в мае 2017 года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

В декабре 2016 года показатель был 114 758 рублей. Сумма за полгода значительно не изменилась.

Самый большой размер потребкредита оказался в Москве (410,2 тыс. рублей), Московской области (286,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (265,1 тыс. рублей).

Самый маленькие суммы показали Костромская область (67,7 тыс. рублей), Республика Ингушетия (66,4 тыс. рублей), Ненецкий автономный округ (61,5 тыс. рублей).