  • $ 59.66 ↓
  • € 66.68 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Средний размер потребкредита в Удмуртии составил 114,7 тыс рублей

      14:36, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      14:36, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      116
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      116
      0

      За полгода показатель сильно не изменился.

      Ижевск. Удмуртия. Средний размер потребительского кредита в Удмуртии составил 114 733 тыс. рублей. Такая сумма установилась в регионе в мае 2017 года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

      В декабре 2016 года показатель был 114 758 рублей. Сумма за полгода значительно не изменилась.

      Самый большой размер потребкредита оказался в Москве (410,2 тыс. рублей), Московской области (286,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (265,1 тыс. рублей).

      Самый маленькие суммы показали Костромская область (67,7 тыс. рублей), Республика Ингушетия (66,4 тыс. рублей), Ненецкий автономный округ (61,5 тыс. рублей).

      14:36, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      116
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      09:53, 22 июня, 2017
      8224

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      8129
      08:00, 26 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7010
      14:06, 25 июня, 2017

      Источник: вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова задержали дома в 5 часов утра

      5078
      12:24, 22 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      4768
      15:16, 20 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44
      4322

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2378
      09:45, 26 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      1014
      09:24, 22 июня, 2017

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      1013
      13:54, 20 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      914
      13:31, 24 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      1023

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      858
      15:54, 24 июня, 2017

      Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

      658
      19:09, 23 июня, 2017

      В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

      641
      10:05, 21 июня, 2017

      В Берлине за насилие над русской школьницей мигрант получил условный срок

      579
      16:36, 20 июня, 2017

      Мультимедиа

      Барак, в котором ждут Путина

      Удмуртия в минуту: приезд Путина и домашний арест Милостивенко

      26 июня, 2017

      LIVE: Марафон невест в Ижевске: метание букетов

      25 июня, 2017