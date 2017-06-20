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      Госдолг Удмуртии за год увеличился на 1,12 млрд рублей

      15:01, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      15:01, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      165
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги
      165
      0

      На 1 июня 2017 года он составил 46,97 млрд рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Государственный внутренний долг Удмуртской Республики за год вырос на 1,12 млрд рублей. По данным на 1 июня общий его размер составил 46,97 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина региона.

       

      Структура госдолга:

      - бюджетные кредиты из федерального бюджета (18,7 млрд рублей или 39,9% от общей суммы);

      - кредиты, полученные в кредитных организациях (18,1 млрд рублей или 38,5% от общей суммы);

      - государственные ценные бумаги Удмуртии (10,15 млрд рублей или 21,6%).

      Расходы на обслуживание госдолга составили 1,2 млрд рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

      На 1 мая 2017 года государственный долг республики был 48,9 млрд рублей.

      Ранее министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов заявил, что на 2017 год финансовое ведомство региона установило плановый размер госдолга в 52 млрд рублей, или 100% от объема доходов республиканской казны. Это максимальная величина, размер которой Минфин Удмуртии намерен снижать в течение года, в том числе за счет замещения коммерческих кредитов государственными ценными бумагами. По словам Евдокимова, в случае достижения максимального размера госдолга региона годовые затраты на его обслуживание составят 3,5 млрд рублей.

      15:01, 20 июня, 2017
      Яна Шамаева
      165
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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