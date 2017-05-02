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      Разница между самым низким и высоким доходом депутатов Госсовета Удмуртии составила 500 млн рублей

      16:49, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      16:49, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      138
      0
      #Ижевск\n#сведения о доходах\n#депутаты\n#Удмуртия\n#доходы\n#Госсовет Удмуртии
      138
      0

      Больше всех в 2016 году заработал замруководителя депутатской фракции «Единая Россия» Андрей Шутов.

      Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель руководителя депутатской фракции «Единая Россия» Андрей Шутов заработал в 2016 году на 383 млн меньше, чем в 2015. Сумма по итогам прошлого года составила 523,3 млн рублей, сообщается в опубликованных на сайте республиканского парламента сведениях о доходах.

      Это почти в два раза меньше, чем в 2015 году. Тогда Шутов заработал почти миллиард рублей – 906 млн рублей.

      В его собственности есть земельный участок (150,3 кв.м), две квартиры (242,9 кв.м) и гараж (23,7 кв.м), мотоциклы: BMW R1200 S, BMW F650 CS; гидроциклы: BOMBARDIER и YAMAHA; автоприцеп МЗСА 817708.

      Супруга Шутова в 2016 году заработала 34,5 млн рублей. В ее собственности есть сооружения общей площадью 23,8 тыс. кв. м, комплекс недвижимости во Франции (110 кв.м), два земельных участка (2,8 тыс. кв.м), жилой дом в России (380,5 кв.м), жилой дом во Франции (350 кв.м), две квартиры в России (180,7 кв.м), квартира в Италии (102 кв.м), четыре квартиры во Франции (224,19 кв.м) и нежилые помещения общей площадью 1,23 тыс. кв.м. Также у нее имеются автомобили JAGUAR XK, LAND ROVER RANGE ROVER SPORT.

      Самый большой автопарк оказался у депутата Андрея Осколкова. Согласно декларации о доходах, в его собственности имеются Audi A8, Ленд Ровер Range Rover, Мерседес Бенц G63 AMG, прицеп к автомобилю В2075Т, МЗСА 817711, МЗСА 831134; мотоциклы CAN-AM ROADSTER SPYD и HARLEY DAVID FLHRSI; моторная лодка SILVER HAWK 520DS двигатель SUZUKI DF90ATL, катер REGAL 2250 двигатель VOLVO RENTA 5.0, моторная лодка BRIG F570 FALCON двигатель SUZUKI DF 115TL. Заработал он в 2016 году 309,7 млн рублей.

      Самым низким доход в 2016 году оказался у депутата Виталия Ефремова – 79,9 тыс. рублей. В его собственности есть земельный участок (947 кв.м), жилой дом (101,5 кв.м) и автомобили Toyota Camry, УАЗ 316 196.

      16:49, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      138
      0
      #Ижевск\n#сведения о доходах\n#депутаты\n#Удмуртия\n#доходы\n#Госсовет Удмуртии
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