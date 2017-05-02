Чужой карман: сколько заработали депутаты Госсовета Удмуртии в 2016 году?

Декларацию о доходах опубликовали на сайте регионального парламента.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев в 2016 году заработал на 373 тыс. рублей больше, чем в 2015. Как сообщается в опубликованных на сайте республиканского парламента сведениях о доходах, эта сумма составила 5,5 млн рублей.

В собственности Невоструева есть два земельных участка (общие совместно с супругой) площадью 102 тыс. кв. м, две квартиры площадью 103,1 кв.м, жилой дом площадью 264,4 кв.м и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Супруга Невоструева в прошлом году заработала 125,9 тыс. рублей. В ее индивидуальной собственности есть земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м и жилой дом площадью 264 кв. м.

Первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилева по итогам 2016 года заработала 2,9 млн рублей.

В ее собственности указаны два земельных участка общей площадью в 2,5 тыс. кв. м, строящийся и жилой дом общей площадью 570,09 кв. м, три квартиры площадью 243,1 кв. м и автомобиль Toyota Rav 4.

Заместитель председателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Софья Широбокова в 2016 году заработала 2,5 млн рублей. В ее собственности есть квартира (56 кв.м), земельный участок (1417,17 кв.м), жилой дом (294,7 кв.м).

Доходы членов президиума Госсовета Удмуртии в 2016 году составили:

- председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Варламов – 1,8 млн рублей;

- председатель постоянной комиссии по социальной политике Ольга Казанцева – 3,025 млн рублей;

- председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Энвиль Касимов – 2,14 млн рублей;

- председатель постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Наталья Кузнецова – 2,062 млн рублей;

- руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Алексей Праслов – 26,9 млн рублей;

- председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и молодежной политике Ольга Черкасова – 1,2 млн рублей;

- первый заместитель руководителя депутатской фракции «Единая Россия» Андрей Шутов – 523,3 млн рублей;

- председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Александр Мурашов – 1,062 млн рублей;

- руководитель депутатской фракции «КПРФ» Владимир Чепкасов – 1,7 млн рублей;

- руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия» Фарид Юнусов – 691,8 тыс. рублей;

- руководитель депутатской фракции «ЛДПР» Тимур Ягафаров – 1,7 млн рублей.