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      1,25 млрд рублей кредитов привлечет Ижевск в мае

      08:12, 28 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      08:12, 28 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      230
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия
      230
      0

      Всего проведут четыре тендера.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевск привлечет в мае текущего года 1,25 млрд рублей кредитов. Аукционы администрация города назначила на 15 мая, сообщается на сайте госзакупок.

      Всего проведут четыре тендера: два по 300 млн рублей и один на 350 млн рублей (с открытием невозобновляемой кредитной линии), и один аукцион на 300 млн рублей (с открытием возобновляемой кредитной линии).

      Начальная ставка по кредитам с невозобновляемой линией – 12,84% годовых, с возобновляемой – 14%. Заявки на участие в торгах принимают до 12 мая 2017 года.

      Кредиты привлекаются на 3 года для финансирования дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципалитета.

      В апреле текущего года стало известно, что Ижевск получит из бюджета Удмуртии 500 млн рублей на благоустройство, подготовку школ к учебному году и ремонт детских садов.

      08:12, 28 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      230
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия
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