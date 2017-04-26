В ПФР по Удмуртии заявили о мошенниках, представляющихся сотрудниками фонда

По информации организации, тревожные сигналы поступают не только из Ижевска, но и из районов республики.

Ижевск. В отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Удмуртии заявили о мошенниках, представляющихся сотрудниками организации. Как сообщает пресс-служба фонда, тревожные сигналы поступают не только из Ижевска, но и из районов республики.

«Официально заявляем, что наши сотрудники по домам не ходят, в подъездах не консультируют, а также не запрашивают персональные данные по телефону. Пенсионный фонд в Завьяловском районе никто не закрывал. Управление ПФР работает в обычном режиме», - говорится в официальном обращении пенсионного фонда.

Сотрудники организации отмечают, что неизвестные пытаются узнать у пенсионеров и молодежи персональные данные (номера СНИЛС, паспортные данные, номера банковских карт) для замены СНИЛС, перевода накопительной пенсии, уточнения реквизитов банковских карт для перевода пенсии, либо для выплаты вновь назначенной доплаты.

«Мы рекомендует проявлять бдительность, а обо всех подобных подозрительных фактах незамедлительно сообщать нам и в правоохранительные органы», - сказали в ПФР.