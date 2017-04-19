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      Более 14 млрд рублей поступило с начала года в консолидированный бюджет Удмуртии

      14:30, 19 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      14:30, 19 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      178
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      178
      0

      Всего в Удмуртии за этот период собрали 42,54 млрд рублей налогов.

      Ижевск. Удмуртия. 42,54 млрд рублей налогов собрали в Удмуртии с января по март 2017 года. Это на 15,8 млрд рублей или 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба управления ФНС по Удмуртии.

      Из них 28,06 млрд или 65,9% ушли в федеральную казну, а 14,48 млрд или 34% от общей суммы поступили в консолидированный бюджет региона.

      Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии сформировалась за счет:

      7,65 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 52,8% в общем объеме доходов);

      4,65 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 32,1%);

      0,76 млрд рублей по налогам на имущество (или 5,3%);

      0,7 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 4,8%);

      0,72 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 5%).

      В 2016 году в консолидированный бюджет России с территории Удмуртии поступило 140,4 млрд рублей налоговых и других доходов.

      14:30, 19 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      178
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
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