Более 14 млрд рублей поступило с начала года в консолидированный бюджет Удмуртии

Всего в Удмуртии за этот период собрали 42,54 млрд рублей налогов.

Ижевск. Удмуртия. 42,54 млрд рублей налогов собрали в Удмуртии с января по март 2017 года. Это на 15,8 млрд рублей или 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба управления ФНС по Удмуртии.

Из них 28,06 млрд или 65,9% ушли в федеральную казну, а 14,48 млрд или 34% от общей суммы поступили в консолидированный бюджет региона.

Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии сформировалась за счет:

7,65 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 52,8% в общем объеме доходов);

4,65 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 32,1%);

0,76 млрд рублей по налогам на имущество (или 5,3%);

0,7 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 4,8%);

0,72 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 5%).

В 2016 году в консолидированный бюджет России с территории Удмуртии поступило 140,4 млрд рублей налоговых и других доходов.