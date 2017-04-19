Урок финансовой грамотности для особенных детей прошел в учебном центре Сбербанка в Ижевске

Им рассказали, как отличить настоящие купюры от поддельных.

Ижевск. Удмуртия. В рамках Недели финансовой грамотности в учебном центре Сбербанка в Ижевске с экскурсией побывали воспитанники ижевской школы-интернат № 15. Ученикам старших классов рассказали, как отличить настоящие купюры от поддельных и научили обращаться с банковским оборудованием.

В школе-интернат № 15 учатся дети с нарушениями слуха и заболеваниями опорно-двигательной системы. Задача педагогов – помочь особенным детям не только освоить образовательную программу, но и адаптироваться в обществе. И уже на протяжении трех лет в этом школу поддерживает Сбербанк: содействует в проведении оздоровительных, культурно-спортивных, профориентационных мероприятий.

В ходе экскурсии в учебный центр Сбербанка старшеклассники узнали, какие специалисты работают в банке, что нужно знать и уметь, чтобы выдавать кредиты и открывать вклады, какими личными качествами должен обладать современный банковский работник. Ребят заинтересовала серия книг Библиотека Сбербанка – собрание бестселлеров современной деловой литературы, которые в Сбербанке советуют прочитать каждому, кто желает стать успешным руководителем.

В одном из классов учебного центра Сбербанка менеджер по обучению Евгения Зиганшина провела для ребят мастер-класс по определению подлинности купюр. Школьники смогли сразу же закрепить полученные знания на практике: рассмотреть разные виды купюр невооруженным глазом и при помощи детекторов валют и электролуп. Занятие оказалось по-настоящему увлекательным: ребята с интересом разыскивали изображения животных на пятитысячных купюрах, с трепетом изучали памятные монеты и купюры, выпущенные к Олимпиаде в Сочи и к годовщине присоединения Крыма к России, и с удивлением узнали, что существует не только монета, но и купюра достоинством 5 рублей.

В другом учебном классе участники экскурсии получили уникальную возможность в буквальном смысле в деталях изучить банкомат. Благодаря оборудованию, которое используется для обучения инкассаторов, школьники получили представление не только о пользовательских функциях, но и – в общих чертах - о внутреннем устройстве банкомата.

В завершение экскурсии воспитанникам школы-интернат вручили сувениры с символикой Сбербанка и пригласили на обслуживание. В Сбербанке уже с 14 лет можно оформить молодежную карту с индивидуальным дизайном и пользоваться удобными сервисами для удаленного управления счетом.