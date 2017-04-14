Условный срок получили организаторы фирм-однодневок в Ижевске за обналичивание 1,4 млрд рублей

Преступная группа состояла из трех человек.

Ижевск. Удмуртия. Преступная группировка из трех человек создала в Ижевске 12 подставных фирм-однодневок. Работали они с марта 2015 до середины сентября 2015 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В этот период они выдавали деньги юрлицам в счет оплаты фиктивных сделок; производили банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию денег, выдачу банковских гарантий, доверительное управление денежными средствами; перечисляли деньги на счета юридических и физических лиц, в том числе подконтрольных им, и сняли денег на общую сумму 1,4 млрд рублей, и при этом получали проценты за «обналичивание». Также они изготавливали и сбывали поддельные распоряжения и платежные поручения о переводе сумм, на основе которых незаконно перевели средств на общую сумму 1,077 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении них возбудили по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК России («Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), части 1 статьи 173.1 («Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, в также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах»), части 2 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей изготовление в целях использования и сбыта, а ровно сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенные организованной группой»).

Один из них получил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в 150 тыс. рублей, остальные двое – 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в 100 тыс. рублей.