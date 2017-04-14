417 млн рублей направят на благоустройство парков, скверов и дворов Удмуртии

Деньги поступят из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов и собственников.

Ижевск. Удмуртия. На благоустройство парков, скверов, дворовых территорий и общественных зон Удмуртии в 2017 году направят 417 млн рублей. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Иван Маринин.

Он уточнил, что деньги поступят из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов. 10% стоимости проекта будет финансировать муниципальный бюджет, 5% - финансирование собственника.

Участвовать в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» будут все муниципалитеты Удмуртии без исключения.

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов сказал, что проверит каждый двор лично.

«Я проверю каждый двор лично. Это должен быть народный проект. Граждане должны не просто участвовать, должны определять облик своего двора, решать будет ли это спортивная площадка или что-то другое. Все должно быть только при непосредственном участии граждан. Я лично буду этот проект контролировать. От того, как мы сделаем проект в этом году, будет зависеть сколько денег мы на него получим в следующем году. Еще раз говорю - полный контроль», - сказал врио главы региона.

Напомним, что марте этого года Марин говорил, что на благоустройство дворов в Удмуртии потратят более 250 млн рублей. Еще 130 млн рублей направят на преображение общественных пространств. Часть этих денег пойдет на работу на территории бульвара Гоголя.