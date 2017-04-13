Количество выданных жилищных кредитов в Удмуртии снизилось на треть

Срок жилищного кредитования сократился со 184 до 178 месяцев.

Ижевск. Удмуртия. 1 379 жилищных кредитов на 1,7 млрд рублей выдали в Удмуртии с начала 2017 года. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, это на 30% меньше, чем годом ранее.

Доля жилищных кредитов в их общем объеме составила 18% против 27% в прошлом году. Средний срок жилищного кредитования снизился со 184 до 178 месяцев (январь-февраль 2016 и 2017 годов). Упала и средневзвешенная ставка кредитования – с 12,21% до 11,99% годовых. Средняя сумма ипотечной заявки в феврале 2017 года согласно открытым данным «Сбербанка» составила 1,163 млн рублей.

Цены на рынке жилья в первом квартале текущего года выросли на 0,1% на первичном, и на 0,6% на вторичном рынке.

Банкам жители Удмуртии задолжали по данным на начало марта 2017 года 112,7 млрд рублей.