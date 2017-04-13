  • $ 56.76 ↓
  • € 60.26 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ижевский кирпичный завод полностью рассчитался с долгами по зарплате

      11:20, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:20, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      288
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      288
      0

      Уголовное дело в отношение предприятия закрыли.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевский кирпичный завод полностью погасил задолженность по заплате перед своими сотрудниками. Руководство предприятия не выплачивало деньги с января 2016 по январь 2017 года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

      Общая задолженность перед 68 работниками составила 4,8 млн рублей. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).

      Из офиса предприятия изъяли бухгалтерскую и финансовую документацию, назначили судебно-бухгалтерскую экспертизу. Допросили директора и учредителя завода, главного бухгалтера и остальных работников. Транспорт директора и учредителя арестовали. В ходе следствия задолженность по зарплате перед сотрудниками погасили, а уголовное дело закрыли.

      11:20, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      288
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа