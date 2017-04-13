Ижевский кирпичный завод полностью рассчитался с долгами по зарплате

Уголовное дело в отношение предприятия закрыли.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский кирпичный завод полностью погасил задолженность по заплате перед своими сотрудниками. Руководство предприятия не выплачивало деньги с января 2016 по январь 2017 года, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Общая задолженность перед 68 работниками составила 4,8 млн рублей. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).

Из офиса предприятия изъяли бухгалтерскую и финансовую документацию, назначили судебно-бухгалтерскую экспертизу. Допросили директора и учредителя завода, главного бухгалтера и остальных работников. Транспорт директора и учредителя арестовали. В ходе следствия задолженность по зарплате перед сотрудниками погасили, а уголовное дело закрыли.