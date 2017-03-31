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      Удмуртия стала лидером среди регионов России по динамике среднего размера ипотеки

      16:15, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      16:15, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      105
      0
      #Ижевск\n#Татарстан\n#ипотека\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      105
      0

      Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

      Ижевск. Удмуртия стала лидером среди регионов России по динамике среднего размера ипотечного кредита. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

      В родниковом крае этот показатель за прошедший год увеличился на 17,4 процента (с 1,288 млн до 1,513 млн рублей).

      Помимо Удмуртии лидерами стали Кировской области (+16,5%) и Санкт-Петербург (+16,3%). В свою очередь, самая низкая динамика роста данного показателя отмечена в Краснодарском крае (-9,8%), Саратовской (-8,4%) и Воронежской (-6,9%) областях.

      Отметим, что на 4, 5 и 6 местах расположились Татарстан, Пермский край и Свердловская область.

      «Рост среднего срока ипотечного кредита в 2016 году свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы продолжают достаточно оптимистично смотреть как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства, - сказал гендиректор НБКИ Александр Викулин.

      16:15, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      105
      0
      #Ижевск\n#Татарстан\n#ипотека\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
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