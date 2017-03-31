Удмуртия стала лидером среди регионов России по динамике среднего размера ипотеки

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Ижевск. Удмуртия стала лидером среди регионов России по динамике среднего размера ипотечного кредита. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В родниковом крае этот показатель за прошедший год увеличился на 17,4 процента (с 1,288 млн до 1,513 млн рублей).

Помимо Удмуртии лидерами стали Кировской области (+16,5%) и Санкт-Петербург (+16,3%). В свою очередь, самая низкая динамика роста данного показателя отмечена в Краснодарском крае (-9,8%), Саратовской (-8,4%) и Воронежской (-6,9%) областях.

Отметим, что на 4, 5 и 6 местах расположились Татарстан, Пермский край и Свердловская область.

«Рост среднего срока ипотечного кредита в 2016 году свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы продолжают достаточно оптимистично смотреть как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства, - сказал гендиректор НБКИ Александр Викулин.