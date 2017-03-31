В Ижевске прошло заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым платежам в муниципальный бюджет

Глава города Юрий Тюрин отметил, что предприятия и организации должны ответственно относиться к своим обязанностям и вовремя платить налоги.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города. На него пригласили организации, которые задолжали в муниципальную казну и внебюджетные фонды, допускают нарушения трудового законодательства.

Заседания Комиссии проходят раз в месяц. В этот раз в Администрацию Ижевска пригласили представителей ООО «Микрон», ООО «Индустриальный союз», ООО «Север», Удмуртского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ООО «Гимн-2», ООО «Специальные машины» и другие.

Глава Ижевска Юрий Тюрин отметил, что деятельность Комиссии приносит свои результаты: в прошлом году в бюджет города возвращено 27 млн рублей, в этом - уже 2 млн рублей. И работа в этом направлении продолжается, чтобы предприятия ответственно относились к своим обязанностям, вовремя платили налоги, не пытались жить за счет города и горожан, нуждающихся в социальной поддержке. Эти средства необходимы на организацию летнего отдыха детей, благоустройство территорий, вывоз снега, оплату коммунальных расходов социальных учреждений и другие.

Кстати, некоторые организации, получив приглашение на комиссию, тут же погашают свою задолженность. Так, например, Ижевская автошкола ДОСААФ России в марте выплатила долги по заработной плате сотрудникам.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru.