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      В Ижевске прошло заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым платежам в муниципальный бюджет

      09:23, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      09:23, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      168
      0
      #Администрация Ижевска\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#налог\n#Администрация\n#долги\n#долг
      168
      0

      Глава города Юрий Тюрин отметил, что предприятия и организации должны ответственно относиться к своим обязанностям и вовремя платить налоги.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло заседание комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города. На него пригласили организации, которые задолжали в муниципальную казну и внебюджетные фонды, допускают нарушения трудового законодательства.

      Заседания Комиссии проходят раз в месяц. В этот раз в Администрацию Ижевска пригласили представителей ООО «Микрон», ООО «Индустриальный союз», ООО «Север», Удмуртского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», ООО «Гимн-2», ООО «Специальные машины» и другие.

      Глава Ижевска Юрий Тюрин отметил, что деятельность Комиссии приносит свои результаты: в прошлом году в бюджет города возвращено 27 млн рублей, в этом - уже 2 млн рублей. И работа в этом направлении продолжается, чтобы предприятия ответственно относились к своим обязанностям, вовремя платили налоги, не пытались жить за счет города и горожан, нуждающихся в социальной поддержке. Эти средства необходимы на организацию летнего отдыха детей, благоустройство территорий, вывоз снега, оплату коммунальных расходов социальных учреждений и другие.

      Кстати, некоторые организации, получив приглашение на комиссию, тут же погашают свою задолженность. Так, например,  Ижевская автошкола ДОСААФ России в марте выплатила долги по заработной плате сотрудникам.

      Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru.

      09:23, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      168
      0
      #Администрация Ижевска\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#налог\n#Администрация\n#долги\n#долг
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