На процентах от коммерческих займов регион сэкономил порядка 700 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. 3,4 млрд рублей бюджетных кредитов получит Удмуртия в 2017 году. Об этом со ссылкой на главу региона Александра Соловьева сообщает «Интерфакс».

«В этом году федеральный центр выделит нам бюджетные кредиты на сумму почти 3 млрд 425 млн рублей», - сказал Соловьев.

Он также добавил, что в 2016 году Удмуртия на процентах от коммерческих займов сэкономила порядка 700 млн рублей. В текущем году, по словам руководителя республики, сумма будет еще не меньше.

Напомним, ранее стало известно, что в 2017 году регион получит из федерального бюджета более 4,6 млрд рублей на выравнивание и сбалансированность бюджета.

28 марта текущего года на очередной сессии Госсовета Удмуртии стало известно, что доходы бюджета Удмуртии увеличились на 2 млрд 206 млн рублей. Дополнительные суммы появились за счет поступлений налога на прибыль от организаций (500 млн рублей); НДФЛ (494,35 млн рублей); акцизов на крепкий алкоголь (202,045 млн рублей); субсидий из федерального бюджета (1,009 млрд 879 млн рублей).

Общий объем доходов бюджета Удмуртии в 2017 году прогнозируется в размере 63,545 млрд рублей или 106,8% к первоначальному плану. Объем расходов прогнозируется на уровне 67,454 млрд рублей – 106,7% к первоначальному плану.