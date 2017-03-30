4,6 млрд рублей получит Удмуртия в 2017 году на выравнивание бюджета

Также средства пойдут на сбалансированность казны региона.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2017 году получит из федерального бюджета более 4,6 млрд рублей на выравнивание и сбалансированность бюджета. Об этом со ссылкой на главу республики Александра Соловьева пишет «Интерфакс».

«На этот год сумма - более чем 4,6 млрд рублей на выравнивание и сбалансированность бюджета республика получит», - сказал Соловьев.

Он уточнил, что на выравнивание казны направят 4 млрд 112,6 млн рублей, а на сбалансированность – 501,7 млн рублей.

«Часть средств, более 1 млрд рублей, уже перечислена», - добавил глава Удмуртии.

Напомним, доходы бюджета Удмуртии увеличились на 2 млрд 206 млн рублей. Дополнительные суммы появились за счет поступлений налога на прибыль от организаций (500 млн рублей); НДФЛ (494,35 млн рублей); акцизов на крепкий алкоголь (202,045 млн рублей); субсидий из федерального бюджета (1,009 млрд 879 млн рублей).

Общий объем доходов бюджета Удмуртии в 2017 году прогнозируется в размере 63,545 млрд рублей или 106,8% к первоначальному плану. Объем расходов прогнозируется на уровне 67,454 млрд рублей – 106,7% к первоначальному плану.