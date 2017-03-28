Более 1,5 млн рублей задолжала своим сотрудникам компания из Ижевска

Деньги не получали 138 работников предприятия.

Ижевск. Удмуртия. Компания ООО «ССГ-Урал» из Ижевска задолжала своим сотрудникам 1 554 598,38 рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, деньги с июля 2016 года по январь 2017 года не получали 138 работников.

При этом возможность выплатить сумму у руководства предприятия была.

В отношение компании возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК России («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации»).