Три года тюрьмы грозит директору организации в Удмуртии, не платившей заплату вахтовикам

Дело руководителя ООО «Корпорация ВНГС» направили в суд.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Корпорация ВНГС». Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России, 41-летний обвиняемый набирал людей для работы на севере страны и не выплачивал им зарплату.

Уголовное дело в отношение него возбудили по части 1, 2, статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы»).

ООО «Корпорация ВНГС» подбирала персонал через интернет. Задолженность более 3,8 млн рублей сложилась с июня 2015 по февраль 2016 года.

Следователи изъяли финансово-бухгалтерскую документацию компании. Потерпевшими признали 91 человека. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит наказание до трёх лет лишения свободы.