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      Удмуртия замкнула топ-50 по уровню средней зарплаты в России в 2016 году

      10:25, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      10:25, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      209
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#рейтинг\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      209
      0

      Лидерами списка стали Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 50 место из 87 в рейтинге средней заработной платны в России по итогам 2016 года. Как сообщает investorschool.ru, в регионе она составила 24 712 рублей.

      Лидерами списка с самой большой зарплатой стали Чукотский автономный округ (81 017 рублей – средний уровень зарплаты), Ямало-Ненецкий автономный округ (78 770 рублей) и Ненецкий автономный округ (69 274 рублей). Самые маленькие зарплаты в Алтайском крае (19 499 рублей), Калмыкии (19 383 рублей) и Дагестане (18 689 рублей).

      Напомним, что ранее вице-премьер правительства Удмуртии Сергей Фефилов сообщил, что за прошедший год заработная плата в регионе на 1% опередила уровень инфляции. По данным Удмуртстата в 2016 году она составила 25 925 рублей. По этому показателю Удмуртия находится на 6 месте в ПФО.

      10:25, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      209
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#рейтинг\n#Удмуртия
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