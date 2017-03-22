Удмуртия замкнула топ-50 по уровню средней зарплаты в России в 2016 году

Лидерами списка стали Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 50 место из 87 в рейтинге средней заработной платны в России по итогам 2016 года. Как сообщает investorschool.ru, в регионе она составила 24 712 рублей.

Лидерами списка с самой большой зарплатой стали Чукотский автономный округ (81 017 рублей – средний уровень зарплаты), Ямало-Ненецкий автономный округ (78 770 рублей) и Ненецкий автономный округ (69 274 рублей). Самые маленькие зарплаты в Алтайском крае (19 499 рублей), Калмыкии (19 383 рублей) и Дагестане (18 689 рублей).

Напомним, что ранее вице-премьер правительства Удмуртии Сергей Фефилов сообщил, что за прошедший год заработная плата в регионе на 1% опередила уровень инфляции. По данным Удмуртстата в 2016 году она составила 25 925 рублей. По этому показателю Удмуртия находится на 6 месте в ПФО.