Доходную часть бюджета Удмуртии могут увеличить на 2,206 млрд рублей

Увеличение расходной части региональной казны предполагается в размере 1,934 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Доходная часть бюджета Удмуртии на 2017 год может увеличиться на 2,206 млрд рублей, расходная – на 1,934 млрд. Об этом рассказал на заседании постоянной комиссии республиканского госсовета по бюджету, налогам и финансам во вторник, 21 марта, глава министерства финансов региона Станислав Евдокимов.

В пояснительной записке к проекту закона о внесении изменений в бюджет Удмуртии на 2017 год сказано, что они «позволят обеспечить необходимую долю расходов из бюджета Удмуртской Республики в общем объеме расходных обязательств, софинансируемых из федерального бюджета по отельным направлениям расходов».

По данным регионального Минфина, основное увеличение доходной части казны в размере 1,196 млрд рублей предусмотрено за счет налоговых и неналоговых доходов, еще 994,350 млн рублей – налог на прибыль, из которых 500 млн – налог на прибыль организаций, 494,350 – НДФЛ. Размер безвозмездных поступлений составит 1,009 млрд рублей.

Расходная часть бюджета Удмуртии на 2017 год увеличивается на 1,934 млрд рублей.

В случае принятия изменений, планируемые доходы региональной казны составят 63,545 млрд рублей, расходы – 67,454 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 3,908 млдр рублей, или 7,5% к собственным доходам.