Более 5 млрд рублей налогов поступило в бюджет Удмуртии в январе-феврале 2017 года

В консолидированный бюджет России республикой мобилизовано 23,8 млрд рублей.
Ижевск. Удмуртия. 5,4 млрд рублей поступило в бюджет Удмуртии в январе-феврале 2017 года. Как сообщает пресс-служба управления федеральной налоговой службы в Удмуртии, всего в консолидированный бюджет России за этот период республика направила 23,8 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей.
Это на 9,8 млрд рублей или 70% больше показателей за аналогичные период прошлого года.
Из них в федеральную казну поступило 18,4 млрд рублей, а в консолидированный бюджет региона – 5,4 млрд рублей.
В консолидированный бюджет России мобилизовано платежей:
12,6 млрд рублей за пользование природными ресурсами (или 52,7% от общего объема поступлений);
5,2 млрд рублей по налогу на добавленную стоимость (или 22%);
1,4 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 5,8%);
3,0 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 12,7%);
0,9 млрд рублей от акцизов по подакцизным товарам (или 4,0%);
0,4 млрд рублей от прочих налогов и сборов (или 1,6%);
0,3 млрд рублей по налогам на имущество (или 1,2%).
Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии сформировалась налоговыми доходами:
1,3 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 23,7% в общем объеме доходов);
3,0 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 56%);
0,3 млрд рублей по налогам на имущество (или 5,6%);
0,5 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 8,9%);
0,3 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 5,8%).