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      Более 5 млрд рублей налогов поступило в бюджет Удмуртии в январе-феврале 2017 года

      11:17, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      11:17, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      131
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      131
      0

      В консолидированный бюджет России республикой мобилизовано 23,8 млрд рублей.

      Ижевск. Удмуртия. 5,4 млрд рублей поступило в бюджет Удмуртии в январе-феврале 2017 года. Как сообщает пресс-служба управления федеральной налоговой службы в Удмуртии, всего в консолидированный бюджет России за этот период республика направила 23,8 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей.

      Это на 9,8 млрд рублей или 70% больше показателей за аналогичные период прошлого года.

      Из них в федеральную казну поступило 18,4 млрд рублей, а в консолидированный бюджет региона – 5,4 млрд рублей.

      В консолидированный бюджет России мобилизовано платежей:

      12,6 млрд рублей за пользование природными ресурсами (или 52,7% от общего объема поступлений);

      5,2 млрд рублей по налогу на добавленную стоимость (или 22%);

      1,4 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 5,8%);

      3,0 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 12,7%);

      0,9 млрд рублей от акцизов по подакцизным товарам (или 4,0%);

      0,4 млрд рублей от прочих налогов и сборов (или 1,6%);

      0,3 млрд рублей по налогам на имущество (или 1,2%).

      Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии сформировалась налоговыми доходами:

      1,3 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 23,7% в общем объеме доходов);

      3,0 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 56%);

      0,3 млрд рублей по налогам на имущество (или 5,6%);

      0,5 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 8,9%);

      0,3 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 5,8%).

      11:17, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      131
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
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