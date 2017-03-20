Более 5 млрд рублей налогов поступило в бюджет Удмуртии в январе-феврале 2017 года

В консолидированный бюджет России республикой мобилизовано 23,8 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. 5,4 млрд рублей поступило в бюджет Удмуртии в январе-феврале 2017 года. Как сообщает пресс-служба управления федеральной налоговой службы в Удмуртии, всего в консолидированный бюджет России за этот период республика направила 23,8 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей.

Это на 9,8 млрд рублей или 70% больше показателей за аналогичные период прошлого года.

Из них в федеральную казну поступило 18,4 млрд рублей, а в консолидированный бюджет региона – 5,4 млрд рублей.

В консолидированный бюджет России мобилизовано платежей:

12,6 млрд рублей за пользование природными ресурсами (или 52,7% от общего объема поступлений);

5,2 млрд рублей по налогу на добавленную стоимость (или 22%);

1,4 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 5,8%);

3,0 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 12,7%);

0,9 млрд рублей от акцизов по подакцизным товарам (или 4,0%);

0,4 млрд рублей от прочих налогов и сборов (или 1,6%);

0,3 млрд рублей по налогам на имущество (или 1,2%).

Доходная часть консолидированного бюджета Удмуртии сформировалась налоговыми доходами:

1,3 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 23,7% в общем объеме доходов);

3,0 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (или 56%);

0,3 млрд рублей по налогам на имущество (или 5,6%);

0,5 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 8,9%);

0,3 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 5,8%).