Удмуртия планирует сохранить федеральные деньги на ремонт 4 мостов и одной дороги

Генподрядчиком этой работы была компания «Мостострой-12», которая не выполнила контракт из-за финансовых трудностей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия надеется сохранить более 500 млн рублей из федерального бюджета на завершение реконструкции и ремонта 4 мостов и 1 дороги, генподрядчиком работ на которых был «Мостострой-12». Об этом рассказал журналистам в пятницу, 17 марта, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Вахромеев.

По его словам, этот вопрос «решается на уровне правительства Российской Федерации».

«В настоящее время вопрос прорабатывается и мое мнение, что мы в любом случае, это порядка полмиллиарда рублей, мы их, будем говорить, реализуем в текущем году», - сказал Вахромеев.

В 2016 году компания «Мостострой-12» выиграла тендер на ремонт и реконструкцию 4 мостов и 1 дороги в Удмуртии. Однако, из-за финансовых трудностей в конце прошлого года, подрядчик не смог выполнить этих работ.

В итоге, по словам Вахромеева, из 620 млн рублей, выделенных на эту работу в том числе и из федерального бюджета, были освоены лишь 13%.