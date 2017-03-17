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      Удмуртия планирует сохранить федеральные деньги на ремонт 4 мостов и одной дороги

      11:08, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      11:08, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      131
      0
      #Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#мост
      131
      0

      Генподрядчиком этой работы была компания «Мостострой-12», которая не выполнила контракт из-за финансовых трудностей.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия надеется сохранить более 500 млн рублей из федерального бюджета на завершение реконструкции и ремонта 4 мостов и 1 дороги, генподрядчиком работ на которых был «Мостострой-12». Об этом рассказал журналистам в пятницу, 17 марта, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Вахромеев.

      По его словам, этот вопрос «решается на уровне правительства Российской Федерации».

      «В настоящее время вопрос прорабатывается и мое мнение, что мы в любом случае, это порядка полмиллиарда рублей, мы их, будем говорить, реализуем в текущем году», - сказал Вахромеев.

      В 2016 году компания «Мостострой-12» выиграла тендер на ремонт и реконструкцию 4 мостов и 1 дороги в Удмуртии. Однако, из-за финансовых трудностей в конце прошлого года, подрядчик не смог выполнить этих работ.

      В итоге, по словам Вахромеева, из 620 млн рублей, выделенных на эту работу в том числе и из федерального бюджета, были освоены лишь 13%.

      11:08, 17 марта, 2017
      Григорий Глухов
      131
      0
      #Ижевск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#мост
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