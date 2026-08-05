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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Создателей межрегиональной сети нелегальных «центров здоровья» задержали в Удмуртии

17:01, 05 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Создателей межрегиональной сети нелегальных «центров здоровья» задержали в Удмуртии
17:01, 05 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#мошенники
Источник фото: ИИ
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Десятерых соучастников обвиняют в мошенничестве.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии организатора и девятерых работников сети оздоровительных центров обвиняют в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Уголовное дело завели в отношении десяти жителей разных регионов: Удмуртии, Бурятии, Приморского и Пермского краёв, а также одного из иностранных государств. Возраст фигурантов — от 23 до 45 лет. Они обвиняются в совершении семи эпизодов по части 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в значительном размере».

По версии следствия, 45-летний организатор открыл сеть «оздоровительных центров». Под видом оказания услуг злоумышленники гарантировали клиентам полное восстановление организма и избавление от болезней, не имея на то реальных возможностей, намерений и медицинских лицензий.

К противоправной деятельности мужчина привлёк ещё девятерых, которые выполняли функции руководителей оздоровительных центров (двух в Ижевске и одного в Перми), а также администраторов и кураторов, обеспечивающих бесперебойную работу преступной схемы.