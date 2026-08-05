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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске 8-летний мальчик на электросамокате столкнулся с автомобилем 

16:42, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске 8-летний мальчик на электросамокате столкнулся с автомобилем 
16:42, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
116
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ДТП\n#пострадавший ребенок\n#электросамокат
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Ребёнок не спешился, пересекая пешеходный переход.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8-летний мальчик на электросамокате столкнулся с автомобилем. Авария произошла 4 августа около 16:00 на улице Заводской, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

По предварительным данным, 55-летний водитель Wolkswagen Golf столкнулся с электросамокатом KUGOO мощностью более 250 ватт. За рулём самоката находился 8-летний ребёнок. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

В результате ДТП мальчик получил травмы. Решается вопрос о привлечении законных представителей к ответственности.

 

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16:42, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
116
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ДТП\n#пострадавший ребенок\n#электросамокат