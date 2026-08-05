Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8-летний мальчик на электросамокате столкнулся с автомобилем. Авария произошла 4 августа около 16:00 на улице Заводской, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

По предварительным данным, 55-летний водитель Wolkswagen Golf столкнулся с электросамокатом KUGOO мощностью более 250 ватт. За рулём самоката находился 8-летний ребёнок. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

В результате ДТП мальчик получил травмы. Решается вопрос о привлечении законных представителей к ответственности.