По версии следствия, от их действий пострадали 73 человека.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началось рассмотрение уголовного дела в отношении семи местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве при оказании риелторских услуг. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.
По версии следствия, с 2022 по март 2025 года обвиняемые размещали в интернете объявления об аренде несуществующих квартир по ценам ниже рыночных.
Организатор группы арендовал офисы, которые выдавались за агентства недвижимости. Когда потенциальные арендаторы обращались туда, с ними заключали договоры на оказание риелторских услуг и брали плату.
После получения денег клиентам сообщали, что собственник перестал выходить на связь. Затем им предоставляли доступ к базе данных агентства и номерам людей, которые якобы сдавали подходящие квартиры. Однако эти сведения были не актуальны.
По данным следствия, от действий преступников пострадали 73 человека. Общая сумма похищенных денег превысила 600 тысяч рублей.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX