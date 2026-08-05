Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началось рассмотрение уголовного дела в отношении семи местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве при оказании риелторских услуг. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, с 2022 по март 2025 года обвиняемые размещали в интернете объявления об аренде несуществующих квартир по ценам ниже рыночных.

Организатор группы арендовал офисы, которые выдавались за агентства недвижимости. Когда потенциальные арендаторы обращались туда, с ними заключали договоры на оказание риелторских услуг и брали плату.

После получения денег клиентам сообщали, что собственник перестал выходить на связь. Затем им предоставляли доступ к базе данных агентства и номерам людей, которые якобы сдавали подходящие квартиры. Однако эти сведения были не актуальны.

По данным следствия, от действий преступников пострадали 73 человека. Общая сумма похищенных денег превысила 600 тысяч рублей.