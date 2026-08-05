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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На Селычкинском карьере в Удмуртии утонул мужчина

15:17, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На Селычкинском карьере в Удмуртии утонул мужчина
15:17, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Якшур-Бодьинский район\n#Удмуртия\n#происшествие\n#утопление
Источник фото: Комитет по делам ГО и ЧС
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Поиск тела занял несколько часов.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе утонул мужчина. Об этом сообщает Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС.

4 августа мужчина 1957 года рождения отдыхал с супругой на берегу Селычкинского карьера. Он отплыл от берега примерно на 70-80 м. Супруга наблюдала за ним, но отвлеклась, а потом уже не увидела мужа.

Спасателей вызвали в 15:52. На месте они опросили женщину, определили район поиска и первично обследовали место трагедии методом проныривания. Оказалось, что глубина водоёма в месте происшествия достигает 9-11 метров, поэтому были вызваны водолазы. В 20:40 специалисты нашли тело утонувшего и подняли на берег.

Отметим, что место для купания не оборудовано. Это сообщали установленные запрещающие знаки.

Всего с начала мая 2026 года в водоёмах Удмуртии утонуло 14 человек.

Напомним, что 3 августа мужчина утонул в реке Ува

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15:17, 05 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Якшур-Бодьинский район\n#Удмуртия\n#происшествие\n#утопление