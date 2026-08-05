Ижевск. Удмуртия. Охранники предотвратили распространение пожара в общежитии одного из учебных заведений Ижевска. Инцидент произошёл вечером 3 августа на улице Буммашевской, сообщает МЧС Удмуртии.

Возгорание началось в комнате отдыха охраны на первом этаже общежития. До приезда пожарных двое сотрудников охраны самостоятельно ликвидировали горение с помощью ткани.

В результате повреждено электрооборудование в распределительной коробке на площади 0,5 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов.