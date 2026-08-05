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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Охранники предотвратили пожар в ижевском общежитии

13:05, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Охранники предотвратили пожар в ижевском общежитии
13:05, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
82
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС Удмуртии\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
82
0

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ижевск. Удмуртия. Охранники предотвратили распространение пожара в общежитии одного из учебных заведений Ижевска. Инцидент произошёл вечером 3 августа на улице Буммашевской, сообщает МЧС Удмуртии.

Возгорание началось в комнате отдыха охраны на первом этаже общежития. До приезда пожарных двое сотрудников охраны самостоятельно ликвидировали горение с помощью ткани.

В результате повреждено электрооборудование в распределительной коробке на площади 0,5 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов.

 

 

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13:05, 05 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
82
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС Удмуртии\n#пожар