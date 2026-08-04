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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Банду юных грабителей и вымогателей отправили под суд в Ижевске

17:50, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Банду юных грабителей и вымогателей отправили под суд в Ижевске
17:50, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#уличная преступность\n#молодежь
Источник фото: ИИ
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По версии следствия, молодые люди незаконно заполучили крупные суммы у своих сверстников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пятерых местных молодых людей отправили под суд за совершение ряда преступлений против собственности, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

 Самим фигурантам от 18 до 20 лет. Их обвиняют в вымогательстве, грабеже, отмывании денег, похищении паспорта.

По версии следствия, в 2025 году фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, разработали схему противоправного завладения имуществом местных жителей. Жертвами злоумышленников стали четверо молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет.

Установлено, что фигуранты неоднократно вымогали у потерпевшего деньги в сумме 1,5 млн рублей, а также требовали передачи им иномарки. Злоумышленники похитили у потерпевшего наличные в размере 355 тыс. рублей, а также криптовалюту с криптокошелька (200 тыс. рублей). Противоправные действия сопровождались угрозами и нанесением побоев. Кроме того, один из обвиняемых похитил у потерпевшего паспорт транспортного средства, лишив его возможности законно распоряжаться имуществом.

В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, несколько фигурантов попытались отмыть похищенную цифровую валюту, проведя серию финансовых операций по конвертации и выводу средств.

Следствие также доказало причастность обвиняемых ещё к двум эпизодам грабежа. Так, находясь в автомобиле одного из сообщников у дома по улице Пушкинской, злоумышленники заблокировали выход и, угрожая физической расправой, похитили у 18-летнего потерпевшего 330 тыс. рублей. Аналогичным способом у другого 19-летнего жителя республики были похищены наличные (160 тыс. рублей), а также банковская карта, с которой впоследствии было снято 280 тыс. рублей.

Противоправная деятельность обвиняемых пресечена следователями СК совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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17:50, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
20
0
#Ижевск\n#уличная преступность\n#молодежь