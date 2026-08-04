Малая Пурга. Удмуртия. Утром 4 августа в Малой Пурге пожарный спас 17-летнего юношу из горящих построек во дворе жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной противопожарной службы Удмуртии.

Около девяти часов утра заместитель начальника пожарно-спасательной части №37 Михаил Ашихмин, находясь вне службы, заметил вдалеке дым. По мере приближения он убедился, что возгорание серьезное, и незамедлительно вызвал пожарную охрану.

Подъехав к очагу, он увидел, что горят надворные постройки вблизи жилого дома, а рядом никого нет. Опасаясь, что внутри могли находиться дети, Михаил забежал в открытые ворота и начал осматривать помещения. В одной из комнат он обнаружил спящего подростка, разбудил его и вывел на улицу.

К этому моменту на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Благодаря своевременному обнаружению пожар удалось ликвидировать, не допустив перехода огня на жилой дом.

В результате возгорания огнем уничтожены конюшня и сарай, а также имущество в них, повреждены гараж, крыша крыльца и крыша дома. Площадь пожара составила ориентировочно 87 квадратных метров. Пострадавших нет.

По предварительным данным МЧС Удмуртии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.