Удмуртия. В Удмуртии осудили сидящего в колонии мужчину за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ в Удмуртии.

Мужчина во время отбывания наказания на территории республики публично демонстрировал другим осужденным, а также сотрудникам колонии татуировки, содержащие экстремистскую символику.

Причастность фигуранта к совершению преступления экстремистского характера выявлена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно с СУ СКР по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций (статья 282.4 УК РФ).

С учетом неотбытой части наказания суд отправил обвиняемого на 6 лет и 4 месяца в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.