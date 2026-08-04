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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии осуждённому добавили срок за демонстрацию экстремистской символики

12:55, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии осуждённому добавили срок за демонстрацию экстремистской символики
12:55, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
8
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#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#УФСБ по Удмуртии\n#экстремизм\n#колония\n#татуировки
Источник фото: ИА «Сусанин»
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С учётом неотбытой части наказания ему назначено 6 лет и 4 месяца.

Удмуртия. В Удмуртии осудили сидящего в колонии мужчину за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ в Удмуртии.

Мужчина во время отбывания наказания на территории республики публично демонстрировал другим осужденным, а также сотрудникам колонии татуировки, содержащие экстремистскую символику.

Причастность фигуранта к совершению преступления экстремистского характера выявлена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно с СУ СКР по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций (статья 282.4 УК РФ).

С учетом неотбытой части наказания суд отправил обвиняемого на 6 лет и 4 месяца в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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12:55, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
8
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#УФСБ по Удмуртии\n#экстремизм\n#колония\n#татуировки