С учётом неотбытой части наказания ему назначено 6 лет и 4 месяца.
Удмуртия. В Удмуртии осудили сидящего в колонии мужчину за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ в Удмуртии.
Мужчина во время отбывания наказания на территории республики публично демонстрировал другим осужденным, а также сотрудникам колонии татуировки, содержащие экстремистскую символику.
Причастность фигуранта к совершению преступления экстремистского характера выявлена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртии совместно с СУ СКР по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций (статья 282.4 УК РФ).
С учетом неотбытой части наказания суд отправил обвиняемого на 6 лет и 4 месяца в колонию строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX