Сарапул. Удмуртия. В ночь на 3 августа в Сарапуле произошло ДТП с участием пьяного водителя, который скрылся с места аварии. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Машина выехала на встречку, после чего съехала с дороги, снося элементы благоустройства, затем врезалась в препятствие и опрокинулась.

Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре его задержали. Сам молодой человек в аварии не пострадал, но его 23-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе составила 0,847 мг/л. В отношении нарушителя составлены административные протоколы.