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В Сарапуле задержали водителя, скрывшегося с места ДТП

12:09, 04 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле задержали водителя, скрывшегося с места ДТП
12:09, 04 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
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В результате аварии пострадал пассажир авто.

Сарапул. Удмуртия. В ночь на 3 августа в Сарапуле произошло ДТП с участием пьяного водителя, который скрылся с места аварии. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Машина выехала на встречку, после чего съехала с дороги, снося элементы благоустройства, затем врезалась в препятствие и опрокинулась.

Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре его задержали. Сам молодой человек в аварии не пострадал, но его 23-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе составила 0,847 мг/л. В отношении нарушителя составлены административные протоколы.

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12:09, 04 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП