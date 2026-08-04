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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Двухлетний ребёнок погиб во дворе дома в посёлке Кизнер в Удмуртии

14:01, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Двухлетний ребёнок погиб во дворе дома в посёлке Кизнер в Удмуртии
14:01, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
267
0
#Удмуртия\n#Кизнер\n#Кизнерский район\n#несчастный случай\n#гибель детей\n#Следком Удмуртии\n#Следственный комитет\n#уголовное дело
Источник фото: СУ СК России по Удмуртии
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0

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Кизнер. Удмуртия. 1 августа во дворе одного из домов в посёлке Кизнер произошёл несчастный случай, в результате которого погиб 2-летний мальчик. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Следкома Удмуртии.

По данным следствия, во время прогулки ребёнок забрался на конструкцию из досок и упал. В результате он получил черепно-мозговую травму, от которой скончался через непродолжительное время. Отмечается, что ребёнок гулял без присмотра взрослых.

В СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

«В рамках расследования следователями проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

В Следкоме Удмуртии призвали родителей и законных представителей усилить контроль за безопасностью детей в летний период.

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14:01, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
267
0
#Удмуртия\n#Кизнер\n#Кизнерский район\n#несчастный случай\n#гибель детей\n#Следком Удмуртии\n#Следственный комитет\n#уголовное дело