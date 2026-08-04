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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Два автомобиля загорелись в Удмуртии за сутки

10:50, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Два автомобиля загорелись в Удмуртии за сутки
10:50, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
193
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС Удмуртии\n#пожар\n#возгорание
Источник фото: МЧС Удмуртии
193
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С начала года в республике зарегистрировали 107 пожаров на транспорте.

Ижевск. Удмуртия. Два автомобиля загорелись в Удмуртии 3 и 4 августа, сообщает МЧС Удмуртии.

Первый пожар произошёл на дороге около села Пугачёво в Малопургинском районе. Загорелся Nissan X-Trail. Владелец самостоятельно потушил автомобиль огнетушителем. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание. В результате повреждена панель приборов.

Второй автомобиль загорелся на улице Автозаводской в Ижевске. Огонь уничтожил ВАЗ-2114. По предварительным данным, причиной стало воспламенение паров бензина из-за короткого замыкания бензонасоса.

Всего с начала 2026 года в Удмуртии зарегистрировано 107 случаев возгорания автомобилей, в результате которых погиб один человек, семь получили травмы.

В 16 случаях причиной возгораний стали нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, подогреве автомобилей и других работах. Ещё 75 возгораний произошли из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортных средств.

 

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10:50, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
193
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#МЧС Удмуртии\n#пожар\n#возгорание