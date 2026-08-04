Ижевск. Удмуртия. Два автомобиля загорелись в Удмуртии 3 и 4 августа, сообщает МЧС Удмуртии.

Первый пожар произошёл на дороге около села Пугачёво в Малопургинском районе. Загорелся Nissan X-Trail. Владелец самостоятельно потушил автомобиль огнетушителем. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание. В результате повреждена панель приборов.

Второй автомобиль загорелся на улице Автозаводской в Ижевске. Огонь уничтожил ВАЗ-2114. По предварительным данным, причиной стало воспламенение паров бензина из-за короткого замыкания бензонасоса.

Всего с начала 2026 года в Удмуртии зарегистрировано 107 случаев возгорания автомобилей, в результате которых погиб один человек, семь получили травмы.

В 16 случаях причиной возгораний стали нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, подогреве автомобилей и других работах. Ещё 75 возгораний произошли из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортных средств.