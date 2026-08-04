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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Ижевска выплатит компенсацию женщине за разбитый нос

10:40, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Житель Ижевска выплатит компенсацию женщине за разбитый нос
10:40, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
113
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Можга\n#суд\n#деньги\n#моральный вред\n#компенсация
Источник фото: ИИ
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Пострадавшая получила открытый перелом носовой кости.

Можга. Удмуртия. Жителю Ижевска придётся выплатить 200 тыс. рублей компенсации женщине, которой он сломал нос. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Сам инцидент произошёл летом 2025 года в Можге. Пьяный 19-летний ижевчанин начал бросаться камнями и осколками кирпичей в людей около одного из баров. Пострадали три человека. Полицейским он объяснил, что был зол из-за того, что его выгнали из бара за неподобающее поведение. В итоге хулиган признал вину и был приговорён к полутора годам колонии условно.

Но в суд также обратилась 43-летняя женщина. Она получила перелом носовой кости, что привело к образованию рубцов в области переносицы и спинки носа. Отмечается, что данное увечье является неизгладимым, его устранение возможно только путем оперативного вмешательства.

Суд взыскал в пользу женщины 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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10:40, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Можга\n#суд\n#деньги\n#моральный вред\n#компенсация