Вавож. Удмуртия. 30 июля на одном из сельхозпредприятий в Вавожском районе произошёл несчастный случай, в результате которого погиб работник. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Удмуртии.

Слесарь механизированной фермы проводил работы внутри распределительного колодца. Внезапно из трубопровода произошёл выброс навозной жижи. Сотрудник погиб на месте.

В Гострудинспекции началось расследование несчастного случая.

«В отношении Сельхозпредприятия проводится внеплановая выездная проверка после произошедшего несчастного случая. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера. Для принятия процессуального решения в отношении должностных лиц материалы расследования будут переданы в следственные органы» — рассказала заместитель руководителя Гострудинспекции в УР Надежда Титова.