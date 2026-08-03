Ижевск. Удмуртия. Суд вынес приговор бывшему директору 000 «Городская УК» за присвоение и растрату средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что с 2021 по 2023 год обвиняемый организовал начисление и сбор с жителей многоквартирного дома на улице Ленина платы за коммунальные услуги. При этом более 1,7 млн рублей, которые жильцы вносили за тепловую энергию, он не перечислил ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс».

Деньги, по данным суда, руководитель удерживал на подконтрольных ему счетах, а затем направлял на другие нужды компании, не связанные с оплатой теплоснабжения. В результате поставщику услуг был причинён ущерб свыше 1,7 млн рублей.

Подсудимый признал вину и полностью возместил причинённый ущерб.

В суде также установили, что ранее бывший руководитель «Городской УК» уже привлекался к уголовной ответственности за хищение в особо крупном размере денежных средств, поступавших от потребителей в счёт оплаты коммунальных услуг.

С учётом предыдущего приговора суд назначил мужчине 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначили штрафы в размере 150 тыс. рублей и 800 тыс. рублей.