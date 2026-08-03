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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчанин получил 15 лет колонии за развратные действия в отношении малолетней 

15:20, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Ижевчанин получил 15 лет колонии за развратные действия в отношении малолетней 
15:20, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
33
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#разврат\n#преступление\n#изнасилование
Источник фото: ИИ
33
0

Мужчину обязали выплатить потерпевшей 1 млн рублей компенсации морального вреда.

Ижевск. Удмуртия. 37-летнему ижевчанину вынесли приговор за преступления против половой неприкосновенности малолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что с января по сентябрь 2025 года мужчина совершал в отношении девочки развратные действия.

С ноября по декабрь 2025 года подсудимый, согласно материалам дела, совершил в отношении падчерицы насильственные действия сексуального характера, угрожая применением насилия.

Кроме того, в январе и ноябре 2025 года мужчина угрожал убийством своей супруге. Для устрашения он использовал нож и ножницы, удерживая их возле шеи женщины.

Суд признал ижевчанина виновным по нескольким статьям УК РФ. Отягчающими обстоятельствами стали рецидив преступлений и совершение преступлений в отношении несовершеннолетней человеком, проживающим с ней совместно.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл состояние здоровья подсудимого и его близких, наличие малолетнего ребёнка, помощь матери, а также другие обстоятельства.

Мужчине назначили 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ему также предстоит соблюдать ограничения в течение года.

Кроме того, суд взыскал с осуждённого 1 млн рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда. 

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15:20, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
33
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#разврат\n#преступление\n#изнасилование