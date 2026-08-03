Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отправили под стражу адвоката НО коллегии адвокатов «Слабеев, Муллагалиев и партнеры» Н. С. Слабеева. Его обвиняют в пособничестве мошенничеству и пособничестве покушению на мошенничество, сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, с 1 сентября 2025 года по 30 июля 2026 года Слабеев вместе с другим адвокатом, которому ранее также избрали меру пресечения, помогал фигуранту уголовного дела похитить у потерпевшей не менее 4,95 млн рублей.

Эти деньги, согласно материалам дела, причитались женщине по мировому соглашению, заключённому с её супругом в суде.

Кроме того, обвиняемый, по версии следствия, содействовал попытке похитить оставшуюся сумму компенсации в размере 14,3 млн рублей.

По решению суда Слабеев заключен под стражу до 30 сентября 2026 года.