Алнаши. Удмуртия. 10-летний мальчик, управлявший электросамокатом, попал в ДТП в селе Алнаши. Авария произошла утром 1 августа, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Около 09:35 напротив дома №25 на улице Поперечной ребёнок на электросамокате KUGOO мощностью более 250 Ватт двигался по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрёстке он столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», за рулём которого находился 56-летний мужчина.

В результате аварии мальчик получил травмы.

В отношении отца ребёнка составили административный протокол за передачу управления транспортным средством человеку, заведомо не имеющему права на управление.