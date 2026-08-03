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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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10-летний мальчик на электросамокате спровоцировал ДТП в Алнашах

12:35, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
10-летний мальчик на электросамокате спровоцировал ДТП в Алнашах
12:35, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
37
0
#Удмуртия\n#Алнаши\n#ребенок\n#травмы\n#авария\n#электросамокат
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
37
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Ребёнок выехал на перекрёсток и столкнулся с автомобилем.

Алнаши. Удмуртия. 10-летний мальчик, управлявший электросамокатом, попал в ДТП в селе Алнаши. Авария произошла утром 1 августа, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Около 09:35 напротив дома №25 на улице Поперечной ребёнок на электросамокате KUGOO мощностью более 250 Ватт двигался по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрёстке он столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», за рулём которого находился 56-летний мужчина.

В результате аварии мальчик получил травмы.

В отношении отца ребёнка составили административный протокол за передачу управления транспортным средством человеку, заведомо не имеющему права на управление.

 

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12:35, 03 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
37
0
#Удмуртия\n#Алнаши\n#ребенок\n#травмы\n#авария\n#электросамокат