Ижевск. Удмуртия. Бывший министр Минприроды Удмуртии не согласился с решением суда и заявил, что дело против него носит «заказной» характер. Информацию передаёт корреспондент «Сусанина» из зала суда.

Напомним, 3 августа в Октябрьском районном суде Ижевска огласили приговор бывшему главе Минприроды республики. Суд приговорил его к пяти годам в колонии общего режима. Второго фигуранта — бывшего начальника управления водного хозяйства министерства Руслана Эмир-Усейнова — суд также признал виновным и приговорил к четырём с половиной годам лишения свободы.

После оглашения приговора Денис Удалов обратился к представителям СМИ.

«В отношении меня было инициировано заказное уголовное дело. Все обстоятельства данного заказа, а также почему я не согласен с решением суда, будут даны через защитников. Я утверждаю, что уголовное дело имеет явно заказной характер. С приговором я не согласен. Моя защита и я лично доказали несостоятельность предъявленного обвинения, в том числе по эпизоду, связанному с расчисткой русла реки Ува. Все подтверждающие документы мною будут представлены в средства массовой информации в обязательном порядке», — рассказал осуждённый.