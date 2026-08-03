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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Экс-глава Минприроды Удмуртии Удалов заявил, что уголовное дело против него было «заказным»

12:07, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Экс-глава Минприроды Удмуртии Удалов заявил, что уголовное дело против него было «заказным»
12:07, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Денис Удалов\n#дело Удалова\n#Минприроды Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Он обещал предоставить доказательства этому.

Ижевск. Удмуртия. Бывший министр Минприроды Удмуртии не согласился с решением суда и заявил, что дело против него носит «заказной» характер. Информацию передаёт корреспондент «Сусанина» из зала суда.

Напомним, 3 августа в Октябрьском районном суде Ижевска огласили приговор бывшему главе Минприроды республики. Суд приговорил его к пяти годам в колонии общего режима. Второго фигуранта — бывшего начальника управления водного хозяйства министерства Руслана Эмир-Усейнова — суд также признал виновным и приговорил к четырём с половиной годам лишения свободы.

После оглашения приговора Денис Удалов обратился к представителям СМИ.

«В отношении меня было инициировано заказное уголовное дело. Все обстоятельства данного заказа, а также почему я не согласен с решением суда, будут даны через защитников. Я утверждаю, что уголовное дело имеет явно заказной характер. С приговором я не согласен. Моя защита и я лично доказали несостоятельность предъявленного обвинения, в том числе по эпизоду, связанному с расчисткой русла реки Ува. Все подтверждающие документы мною будут представлены в средства массовой информации в обязательном порядке», — рассказал осуждённый.

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12:07, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Денис Удалов\n#дело Удалова\n#Минприроды Удмуртии